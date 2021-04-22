Анекдоты дня: приколы и мемы за 22 апреля
Когда вы ссоритесь, а потом миритесь и уже через день не помните, из-за чего ругались, – это настоящая любовь. Хотя склероз проявляется точно так же.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 апреля.Анекдоты дня
– Рабиновичу, почему вы перед праздниками продаете коньяк по 150 гривен, когда у Меерсона он по 30?
– Идите и купите у Меерсона!
– Но у него сейчас нет коньяка!
– Вот когда и у меня не будет, я сразу же стану продавать его по 30!
***
Я человек не злопамятный – сделаю зло и забуду.
***
Устроился парень работать в полицию, а зарплату не получает уже три месяца. Подходит к нему начальник и говорит:
– Ты почему зарплату получаешь?
– А я думал, выдали пистолет – и крутись, как можешь.
***
Муж говорит жене:
– Ты же обещала не есть после шести, что ты делаешь в холодильнике?
– Перестановку.
***
Друг обещал подарить сыну новый iPаd за то, что он перейдет со 2-го класса в 3-й. Мне в детстве обещали дать по шее, если я не перейду.
***
– Какое ваше любимое печатное издание?
– Деньги.
***
Вовочка сделал себе татуировку тайком от родителей. Теперь он учится на "отлично", иначе отец возьмет ремень и будет очень удивлен.
***
Два школьника:
– Мой папа говорил: "Не ходи по злачным местам – там можно такое увидеть!"
– И ты не ходил?
– Ходил.
– И что ты там увидел?
– Папу!
***
Приходит пьяный муж домой. Жена моет посуду на кухне.
Он как стукнет кулаком по столу:
– Кто в доме хозяин?
Жена ему сковородкой по голове – бац. Отключился, лежит на полу.
Заходит соседка:
– Чего это твой муж посреди кухни лежит?
– Он хозяин, где хочет, там и лежит.
***
Семья купила квартиру, делают ремонт. Жена говорит мужу:
– Пойди к соседям снизу, спроси, сколько они обоев покупали, когда делали ремонт у себя.
– Сказали, что 25 рулонов.
Купили, поклеили – пять рулонов осталось.
Муж снова идет к соседям:
– Почему вы не сказали правду? У нас пять рулонов осталось!
– И у нас пять осталось.
***
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