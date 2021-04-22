Анекдоты дня: приколы и мемы за 22 апреля

Когда вы ссоритесь, а потом миритесь и уже через день не помните, из-за чего ругались, – это настоящая любовь. Хотя склероз проявляется точно так же.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 апреля.

– Рабиновичу, почему вы перед праздниками продаете коньяк по 150 гривен, когда у Меерсона он по 30?

– Идите и купите у Меерсона!

– Но у него сейчас нет коньяка!

– Вот когда и у меня не будет, я сразу же стану продавать его по 30!

***

Я человек не злопамятный – сделаю зло и забуду.

***

Устроился парень работать в полицию, а зарплату не получает уже три месяца. Подходит к нему начальник и говорит:

– Ты почему зарплату получаешь?

– А я думал, выдали пистолет – и крутись, как можешь.

***

Муж говорит жене:

– Ты же обещала не есть после шести, что ты делаешь в холодильнике?

– Перестановку.

***

Друг обещал подарить сыну новый iPаd за то, что он перейдет со 2-го класса в 3-й. Мне в детстве обещали дать по шее, если я не перейду.

***

– Какое ваше любимое печатное издание?

– Деньги.

***

Вовочка сделал себе татуировку тайком от родителей. Теперь он учится на "отлично", иначе отец возьмет ремень и будет очень удивлен.

***

Два школьника:

– Мой папа говорил: "Не ходи по злачным местам – там можно такое увидеть!"

– И ты не ходил?

– Ходил.

– И что ты там увидел?

– Папу!

***

Приходит пьяный муж домой. Жена моет посуду на кухне.

Он как стукнет кулаком по столу:

– Кто в доме хозяин?

Жена ему сковородкой по голове – бац. Отключился, лежит на полу.

Заходит соседка:

– Чего это твой муж посреди кухни лежит?

– Он хозяин, где хочет, там и лежит.

***

Семья купила квартиру, делают ремонт. Жена говорит мужу:

– Пойди к соседям снизу, спроси, сколько они обоев покупали, когда делали ремонт у себя.

– Сказали, что 25 рулонов.

Купили, поклеили – пять рулонов осталось.

Муж снова идет к соседям:

– Почему вы не сказали правду? У нас пять рулонов осталось!

– И у нас пять осталось.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы трендовые модели цветочных платьев весной и летом 2021 года – они выглядят женственно и добавляют шарма и очарования.