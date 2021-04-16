Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 апреля
Недавние исследования показали, что женщины с лишним весом живут дольше, чем мужчины, которые обратили на это внимание.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 16 апреля.Анекдоты дня
– Когда я выйду на пенсию, не буду ничего не делать. Первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.
– А потом что?
– А потом потихоньку начну раскачиваться.
***
– Дорогая, смотри, какой прекрасный день!
– И?
– Помнишь, ты сказала, что уйдешь от меня в один прекрасный день.
***
Отец девушки спрашивает претендента на руку дочери.
– Вы способны содержать семью?
– Конечно!
– Очень рад. Только имейте в виду – нас восемь человек!
***
После ссоры с мужем Роза Львовна кричит:
– Собирай свои вещи и убирайся ко всем чертям!
Семен Маркович схватил все, что попало под руку и выбежал. Она с балкона продолжает кричать:
– И чтоб ты всю жизнь мучился!
– Роза, я не понимаю тебя: то ты меня гонишь, то снова хочешь, чтобы я вернулся!
***
Идут два рядовых в армии, один говорит:
– Слушай, давай прапорщика разыграем!
– Хватит, уже декана разыграли!
***
– Боря, что ты делаешь?
– Изучаю шрифт Брайля для слепых.
– Ты теряешь зрение?
– Нет, хочу сэкономить на электричестве.
***
Пенсионер в автобусе говорит молодому пассажиру:
– Сынок, как не стыдно, уступи место этой бабушке!
– Это моя теща.
– Да отдай ей мешок, не держи на коленях, тебе же неудобно!
***
– Вашей маме невестка не нужна?
– Нет, она еще предыдущую не догрызла.
***
– Сарочка, а диалог еще возможен или ты однозначно права?
***
– Вчера в наш дом залез вор.
– Что-то украл?
– Куда там! Лежит в больнице. Жена подумала, что это я вернулся так поздно.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, оптическая иллюзия с "девушкой-невидимкой" озадачила пользователей сети. На фото она запечатлена на фоне корейского дома, который просвечивает из-за ее "прозрачности".