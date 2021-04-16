Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 апреля

Недавние исследования показали, что женщины с лишним весом живут дольше, чем мужчины, которые обратили на это внимание.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 16 апреля.

– Когда я выйду на пенсию, не буду ничего не делать. Первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.

– А потом что?

– А потом потихоньку начну раскачиваться.

***

– Дорогая, смотри, какой прекрасный день!

– И?

– Помнишь, ты сказала, что уйдешь от меня в один прекрасный день.

***

Отец девушки спрашивает претендента на руку дочери.

– Вы способны содержать семью?

– Конечно!

– Очень рад. Только имейте в виду – нас восемь человек!

***

После ссоры с мужем Роза Львовна кричит:

– Собирай свои вещи и убирайся ко всем чертям!

Семен Маркович схватил все, что попало под руку и выбежал. Она с балкона продолжает кричать:

– И чтоб ты всю жизнь мучился!

– Роза, я не понимаю тебя: то ты меня гонишь, то снова хочешь, чтобы я вернулся!

***

Идут два рядовых в армии, один говорит:

– Слушай, давай прапорщика разыграем!

– Хватит, уже декана разыграли!

***

– Боря, что ты делаешь?

– Изучаю шрифт Брайля для слепых.

– Ты теряешь зрение?

– Нет, хочу сэкономить на электричестве.

***

Пенсионер в автобусе говорит молодому пассажиру:

– Сынок, как не стыдно, уступи место этой бабушке!

– Это моя теща.

– Да отдай ей мешок, не держи на коленях, тебе же неудобно!

***

– Вашей маме невестка не нужна?

– Нет, она еще предыдущую не догрызла.

***

– Сарочка, а диалог еще возможен или ты однозначно права?

***

– Вчера в наш дом залез вор.

– Что-то украл?

– Куда там! Лежит в больнице. Жена подумала, что это я вернулся так поздно.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, оптическая иллюзия с "девушкой-невидимкой" озадачила пользователей сети. На фото она запечатлена на фоне корейского дома, который просвечивает из-за ее "прозрачности".