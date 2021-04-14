Анекдоты дня: приколы и мемы за 14 апреля

Маленький город – это когда лично знаешь людей, которым адресованы надписи на стенах, заборах и гаражах.

Веселые анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 14 апреля.

– Какое на тебе замечательное платье. Очевидно, последний крик моды?

– Да, последний, если не считать крика моего мужа, когда он узнал цену этого платья.

***

– Доктор, алкоголизм – это болезнь?

– Да, а что?

– Мне тогда, пожалуйста, сто граммов и больничный.

***

– Я все бросил – пить, курить и жену!

– А жену зачем?

– А вот не заслужила она такого счастья!

***

– Вы когда-нибудь рисковали жизнью ради любимой женщины?

– Я делаю это каждый день – ем то, что она готовит.

***

Старый еврей умер во время игры в покер. Остальные собрались и думают, как сказать жене. Выбрали Изю как самого деликатного. Приходит он в дом умершего.

– Здравствуйте, Сарочка!

– Здравствуй, Изя!

– Сарочка, ваш Мойша всю ночь играл в покер и проиграл большие деньги.

– Да чтоб он сдох!

– Таки уже.

***

Профессор – студенту:

– Мои поздравления! Вы только что на отлично сдали итальянский язык, но мы изучали немецкий.

– Извините, профессор, ночью случайно не ту книгу с полки достал.

***

– Фима, почему ты грустишь?

– Жена с детьми едет на море на целых три недели!

– И?

– Если я не буду казаться грустным, она передумает.

***

– Скажите, как я мог испортить своей жене день рождения, если я даже не помню, когда она его отмечает?

***

– Почему вы берете трубку только после десятого звонка?

– Пусть все думают, что у меня огромная квартира.

***

Счастливым называется такой брак, в котором один храпит, а другой не слышит.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей озадачило видео блогерши с "одинаковыми" девушками, где трудно различить, кто – дочь, а кто – мать.