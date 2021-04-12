Анекдоты дня: приколы и мемы за 12 апреля

Свидетели Иеговы, которые позвонили в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам просто в подъезде.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 12 апреля.

Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что выделять водку на борьбу с алкоголизмом.

***

– Абрам, а ты когда-нибудь говорил своей жене, что ты о ней думаешь?

– Конечно, хочешь покажу шрам на голове?

***

– Почему ты такой взволнованный?

– Жена ушла без зонта, а на улице – ливень.

– Не переживай, спрячется в каком-то из магазинов.

– Именно этого я и боюсь.

***

Сара стоит перед зеркалом, Абрам лежит на диване.

– Боже, как я пострашнела! Абрам, срочно скажи мне какой-нибудь комплимент!

– Сарочка, у тебя отличное зрение!

***

– Как обстоят дела у вашего сына в школе?

– Сейчас уже лучше, но пока что хожу на родительские собрания под чужой фамилией.

***

Абрам и Сара едут в автомобиле, Сара за рулем. Вдруг Сара кричит:

– У меня отказали тормоза, не могу остановиться!

– Срочно перестраивайся в левый ряд, там машина впереди дешевле!

***

– Мы в этом году на одну путевку всей семьей отдохнули!

– Как это?

– Отправили в санаторий тещу.

***

– Абрам, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах!

– Сарочка, ты же неделю тому назад уже признавалась!

– Таки есть свежие данные.

***

Блондинка в автосервисе:

– Машина постоянно глохнет. Десять автосервисов объездила – всюду отказывают в ремонте!

– Сейчас посмотрим!

Механик открывает капот, а там записка: "Она ездить не умеет, платить не буду. Муж".

***

– Сарочка, почему ты не следишь за собой?

– Во-первых, я себя ни в чем не подозреваю, а во-вторых, одесская душа в 90-60-90 не влезет.

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя святить на Пасху и какой должна быть пасхальная корзина у православных верующих.