Анекдоти дня: приколи та меми за 12 квітня
Свідки Єгови, які подзвонили в квартиру п'яного викладача філософії, прийняли іслам просто в під'їзді.
Актуальні анекдоти, жарти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 12 квітня.Анекдоти та меми дня
Виділяти гроші на боротьбу з корупцією – це те саме, що виділяти горілку на боротьбу з алкоголізмом.
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– Абраме, а ти колись казав своїй дружині, що ти про неї думаєш?
– Звичайно, хочеш покажу шрам на голові?
***
– Чому ти такий схвильований?
– Дружина пішла без парасольки, а на вулиці – злива.
– Не переживай, сховається в якомусь із магазинів.
– Саме цього я й боюся.
***
Сара стоїть перед дзеркалом, Абрам лежить на дивані.
– Боже, як я пострашнішала! Абраме, терміново скажи мені якийсь комплімент!
– Сарочко, у тебе відмінний зір!
***
– Як йдуть справи у вашого сина в школі?
– Зараз вже краще, але поки що ходжу на батьківські збори під чужим прізвищем.
***
Абрам і Сара їдуть в автомобілі, Сара за кермом. Раптом Сара кричить:
– У мене відмовили гальма, не можу зупинитися!
– Терміново перебудовуйся в лівий ряд, там машина попереду дешевша!
***
– Ми цього року на одну путівку всією сім'єю відпочили!
– Як це?
– Відправили в санаторій тещу.
***
– Абраме, перед весіллям я хочу тобі зізнатися у всіх своїх гріхах!
– Сарочко, ти ж тиждень тому вже зізнавалася!
– Таки є свіжі дані.
***
Блондинка в автосервісі:
– Машина постійно глухне. Десять автосервісів об'їздила – всюди відмовляють у ремонті!
– Зараз подивимося!
Механік відкриває капот, а там записка: "Вона їздити не вміє, платити не буду. Чоловік".
***
– Сарочко, чому ти не стежиш за собою?
– По-перше, я себе ні в чому не підозрюю, а по-друге, одеська душа в 90-60-90 не влізе.
***
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