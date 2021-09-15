10 котов, которые до чертиков напугали своих хозяев. Фото
Коты – прекрасные домашние любимцы и обычно поднимают настроение своим хозяевам. Но иногда пушистики устраивают такие сюрпризы, что иногда кровь стынет в жилах.
OBOZREVATEL собрал фото пользователей соцсетей, поделившихся такими историями из жизни пушистиков.
Кот в авто
Любимец Бен занял свое место в автомобиле во время переезда.
Ведет тайное наблюдение
Кот неожиданно просунул морду в дыру на потолке и напугал хозяина до чертиков.
Кот-дедушка
Кот с седыми усами и бровями напоминает почтенного мастера кунг-фу.
Кот срывает работу
Так и сердце может остановиться – кот просунул морду под мониторами. Причем вверх тормашками.
Квадратный кот
Любимец отдыхает на кровати в странной позе и напоминает пушистую квадратную подушку.
Потерял лапу
Котик играл с косточкой, но хозяин подумал, что это кусок его лапы, и едва не получил сердечный приступ.
Чуть не раздавила кота
Девушка приютила бездомного котика, теперь он всегда хочет быть рядом.
Кот-бодибилдер
Кот залез в пакет, и у него появился торс. Человеческий.
Сфинкс – демон
Кошачья лапка сфинкса без шерсти выглядит, словно крылья летучей мыши.
Сумасшедший кот
Любимец ненавидит поездки к ветеринару, поэтому кричит и пугает всех вокруг.
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