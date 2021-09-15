10 котов, которые до чертиков напугали своих хозяев. Фото

Коты – прекрасные домашние любимцы и обычно поднимают настроение своим хозяевам. Но иногда пушистики устраивают такие сюрпризы, что иногда кровь стынет в жилах.

OBOZREVATEL собрал фото пользователей соцсетей, поделившихся такими историями из жизни пушистиков.

Кот в авто

Любимец Бен занял свое место в автомобиле во время переезда.

Ведет тайное наблюдение

Кот неожиданно просунул морду в дыру на потолке и напугал хозяина до чертиков.

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Кот-дедушка

Кот с седыми усами и бровями напоминает почтенного мастера кунг-фу.

Кот срывает работу

Так и сердце может остановиться – кот просунул морду под мониторами. Причем вверх тормашками.

Квадратный кот

Любимец отдыхает на кровати в странной позе и напоминает пушистую квадратную подушку.

Потерял лапу

Котик играл с косточкой, но хозяин подумал, что это кусок его лапы, и едва не получил сердечный приступ.

Чуть не раздавила кота

Девушка приютила бездомного котика, теперь он всегда хочет быть рядом.

Кот-бодибилдер

Кот залез в пакет, и у него появился торс. Человеческий.

Сфинкс – демон

Кошачья лапка сфинкса без шерсти выглядит, словно крылья летучей мыши.

Сумасшедший кот

Любимец ненавидит поездки к ветеринару, поэтому кричит и пугает всех вокруг.

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