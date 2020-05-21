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Цельные молочные продукты защитят от тяжелых болезней

1.1т
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Цельные молочные продукты помогают снизить риск метаболического синдрома, который провоцирует развитие диабета, ожирения и высокого давления.

Ученые Университета МакМастера установили, что две порции таких молочных продуктов в день существенно помогают организму в профилактике вышеназванных заболеваний, пишет издание Daily Mail.

Йогурт

Йогурт

Getty

В ходе экспериментов было проанализировано физическое состояние 140000 человек из 21 страны. Основное внимание было уделено потреблению ими молочных продуктов. Порция молока или йогурта составляла 244 граммов, сыра - 15 граммов и сливочного масла - 5 граммов. Оказалось, что те из них, кто более активно употреблял цельные (но не обезжиренные) молочные продукты практически не имел проблем с распространением метаболического синдрома.

Стоит отметить, что еще в 2016 году сотрудники Университет Тафтса, установили, что жирное молоко помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск диабета на 46%. А вот обезжиренные молочные продукты не приносили особой пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, при регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека

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Темы
Здоровье Питание
Теги
гипертония ожирение питание диабет
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