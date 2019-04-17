Синтетическое мясо: что это такое и где из него уже готовят бургеры

Вегетарианец с 30-летним стажем Брюс Фридрих недавно начал снова наслаждаться вкусом мяса. Но необычного, а синтетического.

Об этом он рассказал на конференции TED (Technology, Entertainment and Design), передает BBC.

Гамбургеры, которые он попробовал, были названы Биллом Гейтсом как "будущее еды". Мясо в них выращено в лаборатории из клеток животных.

По мнению Фридриха, таким мясом можно накормить постоянно растущее население Земли и решить экологические проблемы.

Уже существуют десятки фирм, которые экспериментируют с разработкой мясных продуктов: берут клетки животных и "выращивают" из них мясо в лабораториях.

Фридрих считает, что массовое производство такого синтетического мяса может начаться в 2020 году. Однако бургер с ним будет довольно дорогим - около 50 долларов.

При этом представитель Института хорошей еды, организации, поддерживающей создание мяса на растительной и клеточной основе, во время выступления на TED отметил, что институт приложит усилия для удешевления производства синтетического мяса.

Ну а Burger King в свою очередь представил новый вегетарианский бургер, разработанный компанией Impossible Foods. Компания разрабатывает продукты на растительной основе, которые воспроизводят вкус и текстуру настоящего мяса. "Секретным" ингредиентом бургера считается железосодержащая молекула, которая, как считается, придает мясу "мясной" вкус.

Осталось только проверить такой бургер на истинных мясоедах и узнать, смогут ли они отличить вкус настоящего мяса от синтетического.

Приготовьте бургер с лососем и имбирем по рецепту на нашем сайте.

Читайте также вегетарианские рецепты на нашем сайте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!