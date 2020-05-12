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Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

4.2т
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Вес человека напрямую зависит не только от калорийности потребляемой пищи, но и от работы одного из органов.

Об этом на странице в соцсети Facebook рассказала диетолог Наталья Мальцева.

Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

"Можно часто услышать от полных женщин фразу "Вообще ничего не ем, а вес не уходит!". На самом деле "ничего не ем" оказывается не совсем правдой – женщина ест меньше, чем раньше, но калорийности той пищи, что попадает в организм, достаточно для сохранения жировых отложений в прежнем количестве. Но иногда действительно соблюдены все условия, количество потребляемых углеводов и жиров снижено, а стрелка на весах упорно стоит на месте. Значит, самое время обратиться к эндокринологу для проверки, как связаны ваш лишний вес и "щитовидка".

Щитовидка производит гормоны, регулирующие основные метаболические процессы: усвоение углеводов, распад белков и жиров. Все это происходит с одной целью – из любых ресурсов дать нам энергию, нужную для работы каждой клетки.

Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

По словам диетолога, эту энергию дают, в первую очередь, углеводы. Когда их мало, организм берется за переработку жиров. Низкоуглеводные диеты основаны именно на этом правиле вовлечения сжигания жира.

"Что происходит, когда использованы все запасы? Энергию нужно где-то брать, и начинается "переваривание" мышечной ткани. Именно это происходит с теми, кто по своей воле или вынужденно постоянно серьезно недоедает", - сказала диетолог.

Лишний вес и щитовидная железа

По словам диетолога, сбои в работе "щитовидки" могут быть вызваны разными причинами.

Низкая активность выработки гормонов, иначе гипотиреоз

Его первые признаки:

  • постоянная усталость,

  • лень,

  • притупление эмоций,

  • невнятная тревожность,

  • раздражительность.

Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

Снижается производство дофамина (гормона радости) и серотонина, для их компенсации повышается производство адреналина и кортизола, которые отвечают за напряжение и стресс. "И вот вы обессилены и встревожены одновременно. Скорость обмена веществ при гипотиреозе снижается, медленнее перерабатываются белки, жиры и хуже усваиваются углеводы. Плюс снижение жизненного тонуса. И килограммы начинают расти даже без увеличения объема еды", - отметила диетолог.

По словам врача, при гипотиреозе температура тела опускается ниже 36.6 градусов. При ознобе мы стараемся пить горячее, согреваться под пледом и что-нибудь есть, переключая каналы ТВ. То есть, лишний вес из-за щитовидной железы усугубляется снижением общего тонуса и неправильным питанием.

Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

Что делать?

По словам диетолога, в первую очередь, нужно обратиться к эндокринологу и нормализовать питание. В рационе должны быть овощи, несладкие фрукты, клетчатка, отруби, белая рыба, нежирные виды мяса, творог. Нужны гречка, овес, морепродукты и водоросли, инжир и курага.

"И пейте воду! Помните, что при гипотиреозе нужно в 3-4 раза больше времени, чтобы "сбросить" вес, чем здоровому человеку. Важно вернуть бодрость и жизненный тонус – начните с прогулок, постепенно повышайте физические нагрузки, старайтесь испытывать больше позитивных эмоций. И тогда организм начнет возвращать скорость обмена веществ все активнее", - подчеркнула диетолог.

Почему не все могут похудеть: раскрыт главный секрет лишнего веса

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Реальное похудение похудение Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог похудение
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