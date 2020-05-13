Картофель оказался намного полезнее: ученые открыли неожиданные свойства

Исследователи из Университета МакМастер (Канада) обнаружили, что картофель может быть источником высококачественного белка, который помогает поддерживать мышцы.

Результаты, представленные в журнале Nutrients, подчеркивают потенциальные преимущества от нетрадиционного источника белка, особенно в связи с изменением диетических тенденций и увеличением мирового спроса на растительные альтернативы белкам животного происхождения, сообщает sciencedaily.com.

"Хотя количество белка, содержащегося в картофеле, невелико, мы выращиваем его достаточно много, а белок, когда он изолирован, может обеспечить некоторые ощутимые преимущества", – говорит Сара Оикава, бывшая аспирантка кафедры кинезиологии в МакМастере и ведущий автор работы.

В исследовании участвовали молодые женщины в возрасте около 20 лет, которые потребляли 0,8 грамма белка на килограмм веса в день. Одна группа получала дополнительный изолят картофельного белка (в форме пудинга), удваивая потребление белка до 1,6 г/ кг/ день. Другая – получала плацебо.

Ученые обнаружили, что женщины, которые потребляли дополнительный картофельный белок, увеличивали скорость производства нового белка в мышцах, в то время как группа плацебо этого не делала.

Это было неожиданное открытие, которое показало, что рекомендуемая суточная норма недостаточна для поддержания мышечной массы у молодых женщин. Но более интересным стало то, что такая форма растительного белка, которая, как считается, имеет более низкое качество, чем белок животного происхождения, может оказывать благоприятное воздействие на женский организм.

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