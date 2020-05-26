Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности

Здоровье глаз во многом зависит от сбалансированной диеты: некоторые продукты способны защитить зрение и предотвратить различные заболевания.

Недостаток витаминов и низкое потребление минеральных солей с течением времени могут ограничить функциональность глаз или подчеркнуть уже присутствующие патологии. Чтобы этого избежать необходимо добавить в свой рацион зеленые листовые овощи, желтые и оранжевые фрукты, сою и ее производные, яйца, рыбу, сухофрукты и шоколад.

OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает более подробно ознакомиться с тем, какие именно витамины и минералы содержатся в этих продуктах, а также какие заболевания они могут предотвратить.

Как уже упоминалось, витамины и минералы являются очень важными питательными веществами для зрения: правильное потребление этих элементов фактически помогает бороться с дегенеративными заболеваниями, хроническими патологиями, а в некоторых случаях – даже с опухолями. Чтобы быть здоровыми, нашим глазам нужны:

витамины С, D, Е

антиоксиданты, которые замедляют окисление других веществ, присутствующих в организме человека, тем самым предотвращая старение клеток

бета-каротин, лютеин и зеаксантин – органические пигменты, принадлежащие к семейству каротиноидов, которые обладают превосходными антиоксидантными свойствами

омега-3 – незаменимые жирные кислоты

флавоноиды – растительные пигменты

ресвератрол – ароматическое соединение

цинк – минерал, который присутствует в организме в небольших количествах, но обязательно должен быть включен в рацион

Более того, благодаря здоровой и сбалансированной диете можно предотвратить или, насколько это возможно, контролировать такие заболевания, как:

глаукома

катаракта

помутнение хрусталика или дегенерация сетчатки

жесткость и дегенерация зрительного нерва

возрастная макулярная дегенерация

проблемы с сумеречным зрением (ночная слепота)

диабетическая ретинопатия

сухость глаз

близорукость

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какой продукт снижает риск сердечных заболеваний

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал