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Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности

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Здоровье глаз во многом зависит от сбалансированной диеты: некоторые продукты способны защитить зрение и предотвратить различные заболевания.

Недостаток витаминов и низкое потребление минеральных солей с течением времени могут ограничить функциональность глаз или подчеркнуть уже присутствующие патологии. Чтобы этого избежать необходимо добавить в свой рацион зеленые листовые овощи, желтые и оранжевые фрукты, сою и ее производные, яйца, рыбу, сухофрукты и шоколад.

OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает более подробно ознакомиться с тем, какие именно витамины и минералы содержатся в этих продуктах, а также какие заболевания они могут предотвратить.

Как питание влияет на наше зрение: раскрыты главные особенности

Как уже упоминалось, витамины и минералы являются очень важными питательными веществами для зрения: правильное потребление этих элементов фактически помогает бороться с дегенеративными заболеваниями, хроническими патологиями, а в некоторых случаях – даже с опухолями. Чтобы быть здоровыми, нашим глазам нужны:

  • витамины С, D, Е

  • антиоксиданты, которые замедляют окисление других веществ, присутствующих в организме человека, тем самым предотвращая старение клеток

  • бета-каротин, лютеин и зеаксантин – органические пигменты, принадлежащие к семейству каротиноидов, которые обладают превосходными антиоксидантными свойствами

  • омега-3 – незаменимые жирные кислоты

  • флавоноиды – растительные пигменты

  • ресвератрол – ароматическое соединение

  • цинк – минерал, который присутствует в организме в небольших количествах, но обязательно должен быть включен в рацион

Более того, благодаря здоровой и сбалансированной диете можно предотвратить или, насколько это возможно, контролировать такие заболевания, как:

  • глаукома

  • катаракта

  • помутнение хрусталика или дегенерация сетчатки

  • жесткость и дегенерация зрительного нерва

  • возрастная макулярная дегенерация

  • проблемы с сумеречным зрением (ночная слепота)

  • диабетическая ретинопатия

  • сухость глаз

  • близорукость

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какой продукт снижает риск сердечных заболеваний

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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