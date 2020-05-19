Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Наряду с регулярной физической нагрузкой, контролем стресса и лекарствами при необходимости, здоровое питание является основой в лечении и профилактике гипертонии.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Вера Паламарь.

Какие же принципы и подходы в питании могут помочь в борьбе с повышенным артериальным давлением?

По словам диетолога, сегодня научно доказано, что во многих случаях высокоэффективной является DASH диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension , в переводе с английского "Диетический подход к прекращению гипертонии").

По словам доктора Дипака Бхатта, профессора медицины Гарвардской медицинской школы и руководителя кардиологии VA Boston Healthcare System, эта диета помогает значительно снизить давление при гипертонии.

Основные принципы DASH диеты

в рационе жира должно быть менее 27% от общего количества калорий (например, при дневной калорийности рациона 1800 – 2000 ккал - это будет составлять 52-58 г жира);

включение в рацион большого количества фруктов и овощей;

выбор цельнозерновых круп и готовых продуктов из цельнозерновой муки;

включение в рацион нежирных или маложирных молочных продуктов;

предпочтение в рационе отдается птице, рыбе и орехам в качестве основного источника белка, а не красному мясу.

"DASH диета включает в себя большое количество кальция, калия, магния и клетчатки, а вот содержание соли понижается. Как и любое изменение образа жизни, DASH диета требует определенной работы и усилий, но это точно даст значительное улучшение уровня Вашего артериального давления и здоровья в целом", - сказала диетолог.

План питания при DASH диете

Цельнозерновые продукты

Это хлеб из цельнозерновой пшеничной или ржаной муки, цельнозерновые макаронные изделия, овсяные, ячменные, ржаные хлопья, каши и прочие блюда из неочищенных круп (гречневой, ячменной, пшеничной, полбы, овса, проса, киноа, бурый или коричневый рис, ржи, проса).

В дневном рационе рекомендовано 30 – 90 г. хлеба , 100 – 300 г. каш или макаронных изделий (вес в готовом виде).

Овощи

Можно употреблять в любом виде (сыром или готовом), в зимний период можно смело включать замороженные овощи в свой рацион. И обязательно в рационе должно быть много зелени и листьев салатов. В день необходимо употреблять не менее 500 г овощей.

Фрукты

В день употребляйте 4 – 5 порций фруктов и ягод. Одной порции фруктов соответствует: 1 средний фрукт (120 – 150 г), ягоды свежие или мороженные (150 – 200 г), 2 сухофрукта (курага, чернослив, инжир), 10 – 15 ягод изюма.

Кисломолочные продукты

При условии, что эти продукты не содержат сахар и имеют низкий процент жирности. В день употребляйте 2 – 3 порции . Одной порции соответствует: 250 мл йогурта, кефира, молока, закваски , 40 - 50 г белых сыров ("Фета", "Брынза", "Адыгейский", "Моцарелла" и т.д.) 150 - 200 г творога.

Нежирное мясо, птица, рыба, яйца

В дневном рационе рекомендуется 150 – 200 г мясных продуктов (исключайте готовые колбасы, сосиски, сардельки) или 200 г нежирной рыбы, или 1 яйцо. Мясо употребляйте 3 – 4 раза в неделю. При этом количество красного мяса не должно превышать 150 г в неделю.

Нежирные сорта рыбы должны присутствовать не менее 3 раз в неделю. Яйца употребляйте не более четырех раз в неделю.

Орехи, соль и масло

В неделю рекомендуется употреблять 50 -100 г орехов, 30-50 г сырых семечек, 200-300 г бобовых (фасоль, бобы, горох, маш, чечевица). Рекомендуются нерафинированные масла по 3-4 чайные ложки в день. Что касается меда или варенья, то рекомендуется не более 2 – 3 чайных ложек в день. Соль следует сократить до 0,5 чайной ложки в день.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!