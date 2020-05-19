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Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

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Наряду с регулярной физической нагрузкой, контролем стресса и лекарствами при необходимости, здоровое питание является основой в лечении и профилактике гипертонии.

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Вера Паламарь.

Какие же принципы и подходы в питании могут помочь в борьбе с повышенным артериальным давлением?

По словам диетолога, сегодня научно доказано, что во многих случаях высокоэффективной является DASH диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension , в переводе с английского "Диетический подход к прекращению гипертонии").

По словам доктора Дипака Бхатта, профессора медицины Гарвардской медицинской школы и руководителя кардиологии VA Boston Healthcare System, эта диета помогает значительно снизить давление при гипертонии.

Основные принципы DASH диеты

  • в рационе жира должно быть менее 27% от общего количества калорий (например, при дневной калорийности рациона 1800 – 2000 ккал - это будет составлять 52-58 г жира);

  • включение в рацион большого количества фруктов и овощей;

  • выбор цельнозерновых круп и готовых продуктов из цельнозерновой муки;

  • включение в рацион нежирных или маложирных молочных продуктов;

  • предпочтение в рационе отдается птице, рыбе и орехам в качестве основного источника белка, а не красному мясу.

"DASH диета включает в себя большое количество кальция, калия, магния и клетчатки, а вот содержание соли понижается. Как и любое изменение образа жизни, DASH диета требует определенной работы и усилий, но это точно даст значительное улучшение уровня Вашего артериального давления и здоровья в целом", - сказала диетолог.

План питания при DASH диете

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Цельнозерновые продукты

Это хлеб из цельнозерновой пшеничной или ржаной муки, цельнозерновые макаронные изделия, овсяные, ячменные, ржаные хлопья, каши и прочие блюда из неочищенных круп (гречневой, ячменной, пшеничной, полбы, овса, проса, киноа, бурый или коричневый рис, ржи, проса).

В дневном рационе рекомендовано 30 – 90 г. хлеба , 100 – 300 г. каш или макаронных изделий (вес в готовом виде).

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Овощи

Можно употреблять в любом виде (сыром или готовом), в зимний период можно смело включать замороженные овощи в свой рацион. И обязательно в рационе должно быть много зелени и листьев салатов. В день необходимо употреблять не менее 500 г овощей.

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Фрукты

В день употребляйте 4 – 5 порций фруктов и ягод. Одной порции фруктов соответствует: 1 средний фрукт (120 – 150 г), ягоды свежие или мороженные (150 – 200 г), 2 сухофрукта (курага, чернослив, инжир), 10 – 15 ягод изюма.

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Кисломолочные продукты

При условии, что эти продукты не содержат сахар и имеют низкий процент жирности. В день употребляйте 2 – 3 порции . Одной порции соответствует: 250 мл йогурта, кефира, молока, закваски , 40 - 50 г белых сыров ("Фета", "Брынза", "Адыгейский", "Моцарелла" и т.д.) 150 - 200 г творога.

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Нежирное мясо, птица, рыба, яйца

В дневном рационе рекомендуется 150 – 200 г мясных продуктов (исключайте готовые колбасы, сосиски, сардельки) или 200 г нежирной рыбы, или 1 яйцо. Мясо употребляйте 3 – 4 раза в неделю. При этом количество красного мяса не должно превышать 150 г в неделю.

Нежирные сорта рыбы должны присутствовать не менее 3 раз в неделю. Яйца употребляйте не более четырех раз в неделю.

Диетолог рассказал об уникальной диете для гипертоников

Орехи, соль и масло

В неделю рекомендуется употреблять 50 -100 г орехов, 30-50 г сырых семечек, 200-300 г бобовых (фасоль, бобы, горох, маш, чечевица). Рекомендуются нерафинированные масла по 3-4 чайные ложки в день. Что касается меда или варенья, то рекомендуется не более 2 – 3 чайных ложек в день. Соль следует сократить до 0,5 чайной ложки в день.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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