Чем опасны быстрые диеты

Зачастую мы хотим очень быстро привести себя в форму, бездумно голодая подряд несколько дней ради того, чтобы быстро избавиться нескольких килограммов.

Внешний результат мы получаем. Но не учитываем того, что в быстрых диетах таится немало опасностей для здоровья человека.

Замедление обмена веществ

В режиме экономии замедляется метаболизм. При этом не надейтесь, что он восстановит прежнюю работу систем организма сразу же после выхода из диеты.

kubnews.ru

Ухудшение сна

Одной из главных проблем голодания является то, что организм перестает получать полезные вещества, а это сразу отражается на качестве сна. Сюда же можно смело добавить и стресс, который организм испытывает во время диеты.

Появление морщин

Никакие кремы для лица не помогут, если не ухаживать за кожей изнутри. Недостаточное количество полезных веществ приводит к тому, что кожа теряет гладкость и упругость, ухудшается ее оттенок.

prelest.com

Сбой менструального цикла

Голодание негативно отражается на гормональной системе. В результате у вас может произойти сбой менструального цикла.

Поэтому не стоит увлекаться голодными диетами, иначе лечение будет длительным и сложным.

Как сообщал OBOZREVATEL, не нужно думать, что процесс похудения обязательно связан с употреблением в пищу полезной, но не очень вкусной еды.

Мы познакомим вас с продуктами, которые обладают множеством приятных вкусовых качеств, но в то же время содержат большое количество питательных веществ,способствующих похудению

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!