Брусничный сок облегчит жизнь гипертоникам

Группа американских экспертов в ходе экспериментов установила, что брусничный сок помогает существенно снизить кровяное давление.

В 2-месячных опытах задействовали грызунов с повышенным давлением, которым все время давали три вида сока: брусничный, смородиновый и клюквенный. Выяснилось, что именно разбавленный напиток из брусники помогает снизить кровяное давления и существенно улучшает работу сосудов, сообщает Medical Xpress.

foodnewstime.ru

Ученые подчеркивают, что лекарства не стоит заменять соком, но его обязательно нужно вводить в рацион питания людям, страдающим гипертонией.

Стоить также напомнить, что брусника может быть сильным аллергеном и вызывать индивидуальную непереносимость. Поэтому всем, кто собирается ее часто употреблять в том или ином виде, обязательно нужно проконсультироваться с врачом..

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