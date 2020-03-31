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Знаете ли вы два главных правила, как вводить в рацион овощи?

1.7т
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Как правило, овощи мы можем не любить, прежде всего, потому что зачастую их употребление вызывает дискомфорт в пищеварительной системе.

При неправильно построенном рационе овощи могут вызывать запоры, вздутие и боли.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

"Желудочно-кишечный тракт не имеет возможности переварить большое количество свежих овощей и фруктов за один прием, если несколько лет вы не имели привычки употреблять салаты. Причина – недостаточная работа поджелудочной железы, нарушение кислотности желудка. В результате возникает вздутие, дискомфорт, запоры, боли в животе. Разумеется, организм пытается выразить свое недовольство говоря нам: "Я не хочу овощи, я их не люблю".

Для того чтобы подобная ситуация не возникала, овощи нужно вводить в рацион постепенно, в малых количествах. Если человек вообще не любит овощи, причем ни в свежем, ни в тушеном виде, нужно подобрать список продуктов, которые будут максимально полезны по его жизненным показателям.

Знаете ли вы два главных правила, как вводить в рацион овощи?

Например, если у человека панкреатит, ему нельзя употреблять свежие овощи. Для такого человека нужны овощи тушеные либо приготовленные на пару. Употребление таких овощей будет доставлять меньше дискомфорта.

Если со здоровьем все в порядке и все жизненные показатели в норме, лучше употреблять сырые овощи. Также нужна любая зелень.

Но самое главное – мы должны контролировать количество овощей. Нужно употреблять хотя бы по одной ложке овощей три раза в день к основному блюду. Таким образом, пищеварительная система будет постепенно перестраиваться, а пищевые привычки - меняться.

Если раньше после приема овощей мы чувствовали тяжесть в животе, то при правильном подходе эта тяжесть уйдет. Как результат - изменится наше восприятие овощей и наше к ним отношение.

При правильном рационе и правильном подходе мы можем заставить нашу пищеварительную систему перестроить свой функционал на выработку большего количества ферментов и панкреатических соков, причем именно для овощей.

Без постепенного введения овощей в рацион добиться нормальной работы желудка не получится.

Отсюда 2 главных правила:

1. Вводим овощи в рацион постепенно.

2. Подбираем именно те продукты и тот способ приготовления, которые не вызывают дискомфорта.

Знаете ли вы два главных правила, как вводить в рацион овощи?

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Автор
Ольга Набока Ольга Набока
Темы
Здоровье Рецепты Советы врачей
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