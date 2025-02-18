Живёт у бабушки и покупает новенький Lexus: какие автомобили в 2025-м успели купить украинские прокуроры за миллионы

В Украине в 2025-м прокуроры за свой счет успели приобрести более 80 автомобилей. 13 из них – автомобили 2024 года выпуска, еще два автомобиля – в 2025-м. Самый дорогой автомобиль среди всех коллег в этом году приобрел прокурор одного из отделов Николаевской областной прокуратуры Денис Стоянов.

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OBOZ.UA проанализировал 84 декларации прокуроров, в которых было уведомлено о существенном изменении в имущественном состоянии из-за покупки авто. Да, больше всего на автомобиль среди всех своих коллег по состоянию на 17 февраля 2025-го потратил Денис Стоянов. 31 января 2025 года он приобрел Volkswagen Touareg 2021. Такой автомобиль на онлайн-площадках по продаже авто стоит около 2,6 млн грн. Прокурор задекларировал покупку авто за 2,3 млн грн.

Кроме того, в 2024 году прокурор потратил почти 1,6 млн грн на покупку квартиры в Ужгороде. Жена Дениса Стоянова Татьяна, согласно его последней декларации, также работает в Николаевской областной прокуратуре.

На втором месте в рейтинге прокуроров, купивших самый дорогой автомобиль в 2025-м , оказалась Камила Кадырова, прокурор Бориспольской окружной прокуратуры Киевской области. Она приобрела Lexus ES250 в 2024 году почти за 2,2 млн. грн. Прокурор отметила в своей декларации за 2023 год, что живет в квартире своей бабушки (в декларации указала "баба"). Собственной недвижимости она отсутствует.

Одна из самых популярных марок среди прокуроров – TOYOTA. Эту марку в 2025-м избрали 12 прокуроров. К примеру, с января прокуроры приобрела четыре автомобиля TOYOTA RAV4. Инна Черниченко, прокурор отдела Полтавской областной прокуратуры, 8 февраля 2025 потратила 1,75 млн грн на TOYOTA RAV-4 HYBRID. Такое же авто, но 5 февраля 2025-го за 1,7 млн грн купил прокурор отдела Офиса Генпрокурора Андрей Тесленко.

15 прокуроров потратили на покупки авто более миллиона гривен. Самый дешевый автомобиль, который пополнил автопарк сотрудника прокуратуры – VOLKSWAGEN POLO, этот автомобиль 2008 года выпуска за 222 тыс. грн купил прокурор Сколевского отдела Стрыйской окружной прокуратуры Олег Стельмах.

Как ранее писал OBOZ.UA, около сотни судей по требованию закона опубликовали обновленные декларации за 2024 год. Декларирование продлится до конца марта, а по состоянию на 12 февраля самую большую зарплату среди служителей Фемиды показал судья КСУ Виктор Кривенко. За прошлый год он заработал 4,8 млн. грн. (около 400 тыс. грн. в месяц).

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