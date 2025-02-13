Судьи показали обновленные зарплаты: кому платят по 400 тысяч в месяц в 2025-му

В Украине около сотни судей по требованию закона опубликовали обновленные декларации за 2024 год. Декларирование продлится до конца марта, а по состоянию на 12 февраля самую большую зарплату среди "служителей Фемиды" показал судья КСУ Виктор Кривенко. За прошлый год он заработал 4,8 млн грн (около 400 тыс. грн в месяц).

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Об этом говорится в данных НАПК, которые проанализировал OBOZ.UA. Традиционно меньше всего зарабатывают судьи местных судов, а больше всего – в Конституционном судье Украины (КСУ).

На втором месте по уровню зарплаты оказался Василий Фединяк, судья Ивано-Франковского апелляционного суда. В прошлом году он заработал 3,7 млн грн (в среднем 308,7 тыс. грн в месяц). За год его заработная плата выросла на 28,93%.

На третьем месте среди судей, опубликовавших декларации, в перечне самых высокооплачиваемых "служителей Фемиды" оказался судья Одесского апелляционного суда Анатолий Заикин. В прошлом году он заработал 3,3 млн грн (в среднем 274,7 тыс. грн в месяц). Его зарплата за год выросла на 7,55%.

Больше зарплата выросла у судьи Хозяйственного суда Киева Юрия Цюкало: с 56,6 тыс. в месяц (в 2023-м) до 109,1 тыс. грн в месяц (в 2024-м). Среди 26 деклараций, подробно проанализировавших OBOZ.UA, у восьми судей размер зарплат снизился, а у остальных – вырос от 0,22% до 48,09%.

Среди избранных для анализа судей самая маленькая зарплата – у судьи Барышевского районного суда Киевской области Константина Коваленко. В прошлом году он заработал 902 тыс. грн (75,2 тыс. грн в месяц). При этом с 2023 года его зарплата выросла на 10,47%.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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