Зерновое соглашение больше не нужно, Украина самостоятельно обеспечивает функционирование морского коридора, – Клименко

Украинский морской коридор, открывшийся Министерством инфраструктуры, на днях продемонстрировал возможность принимать/выпускать 8 судов в день – это столько же, сколько мы отправляли прошлой осенью, когда работала договоренность о зерне между Украиной, РФ, ООН и Турцией.

Об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"В День защитников и защитниц Украины, одесситы могли увидеть у своих берегов сразу 8 судов – 3 судна рано утром вышли из портов Южный и Черноморск загружены полностью, а 5 судов прибыли в порты Великой Одессы под загрузку. Почему количество 5 судов за день важно – Потому что именно 5 судов в день прибывали в порты Большой Одессы в сентябре-октябре 2022 года, то есть во время более-менее нормальной работы "Зернового коридора", – напомнил эксперт.

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По его данным, из портов Одессы вышли три корабля, владельцы которых – Панама, Китай и Польша. В то же время под загрузку пришли сразу 5 судов – с Маршалловых островов, Либерии, Греции и два из Германии.

"Таким образом, сегодня Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что она способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, что было во время работы "зернового коридора" под эгидой ООН", – подчеркнул Клименко.

Как известно, благодаря ряду успешных атак на российские корабли и развертыванию "морского фронта" Украина значительно ослабила влияние России в черноморском регионе. Параллельно в Министерстве инфраструктуры открыли морской коридор, по которому в Украину последовали корабли.

В то же время эксперты отмечают: для налаживания полноценного функционирования морских портов Украине необходимо решить проблему со страхованием грузов, а также обеспечить охрану портовой инфраструктуры от российских ударов.