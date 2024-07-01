Зерновики призвали правительство не повышать акцизы на горючее: работа уже и так ведется в убыток

Повышение акциза на дизель и бензин, инициируемое властями, приведет к ухудшению ситуации в аграрной отрасли, ведь уже сейчас аграрии работают на грани убыточности. Поэтому Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой пересмотреть решение о повышении тарифов на топливо.

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Об этом рассказал президент УЗА Михаил Горбачев

"Подорожание горючего будет очень болезненным, потому что сельхозпроизводители работают в военном режиме, там, где очень тяжело привлечь средства. Банки почти не финансируют отрасль. Благодаря государству, продлили эти кредиты "7-5-9". Но мы как Украинская зерновая ассоциация обратились к правительству с просьбой пересмотреть поднятие акцизных ставок", – говорит он.

По его словам, сельхозпроизводители уже в прошлом сезоне работали почти по всем сельскохозяйственным культурам в убыток, и дальнейшее подорожание горючего еще больше усугубит ситуацию в отрасли.

"Поэтому мы просим, чтобы фермеры продолжали работать хоть в каких-то доходных пределах и не уменьшали посевные площади. Мы и так потеряли 6 миллионов гектаров, которые находятся под оккупацией. Сегодня фермерам очень тяжело находить средства и на удобрения, и на семена. А если подорожает еще топливо – это для них будет еще труднее", – резюмировал Горбачев.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.