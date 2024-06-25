'Зеленые' инвесторы призвали Энергосообщество сохранить механизм поддержки отрасли через 'Укрэнерго'

Секретариат Энергетического Сообщества должен поддержать сохранение гарантированного государством и надежного механизма финансовой поддержки отрасли возобновляемой энергетики, осуществляемого через компанию "Укрэнерго".

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Об этом заявила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЕА), анонсируя в ближайшие дни мероприятие, где Энергосообщество под руководством Артура Лорковски соберет всех участников рынка ВИЭ Украины для презентации дорожной карты по урегулированию существующих рыночных вызовов.

"Одними из самых значимых из них является отсутствие страхования от военных рисков, а также до сих пор не погашена задолженность на рынке электроэнергии. Недоплату в размере 40% инвесторы из ВИЭ имеют и за 2022 год, и за 5 месяцев текущего года. Очевидно, что без финансового ресурса строить новые мощности невозможно", – отмечают в УВЭА.

Ассоциация подчеркивает, что существующие инвесторы, уже вложившие в украинскую экономику собственные средства, озабочены потенциальной угрозой дальнейшего ухудшения бизнес-среды и рыночных условий (в частности, из-за возможной отмены ПСО для "Укрэнерго" по обеспечению финансовой поддержки предприятий ВИЭ по тарифу на передачу системного оператора ), а потому также проявляют осторожность с точки зрения дальнейшего инвестирования.

"Тем более что ликвидацию ПСО для НЭК "Укрэнерго" не поддержал один из ключевых инвесторов Украины – ЕБРР. Вышеупомянутые факторы также сдерживают и других потенциальных международных инвесторов вести деятельность на украинском рынке", – добавили в УВЭА.

Как отмечается, государство должно действовать решительно и сделать все возможное, чтобы обеспечить максимальный приток инвестиций в Украину от внутренних и внешних инвесторов. Инвесторы указывают, что потерянные из-за российских обстрелов 10 ГВт мощностей традиционной энергетики необходимо компенсировать новыми мощностями распределенной генерации.

"И здесь полезными и эффективными станут 4ГВт ветроэнергетических проектов, уже готовых к реализации. В то же время статус этих проектов до сих пор не изменился с "готовых к строительству" до "в процессе строительства" из-за ряда факторов, которые все еще препятствуют этому. Результатом этого уже потерянное время", – заявляют инвесторы.

Также они обращают внимание на угрозы, которые несет за собой решение об отмене ПСО для НЭК "Укрэнерго" и выразили надежду, что мнение бизнеса будет услышано, а соответствующее решение – не принято.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.Долг ГП млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".