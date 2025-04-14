'Зеленые' инвесторы не придут на энергорынок с миллиардами долгов, – Плачков

Украинский энергорынок остается невыгодным для новых инвестиций из-за многолетнего кризиса неплатежей, несовершенства ценового регулирования и отсутствия четкой стратегии по погашению долгов.

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Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассоциации Иван Плачков.

"Действительно задолженность, она не возникла вчера и позавчера, это годами эта задолженность накапливалась, и мы неоднократно говорили, что этот вопрос нужно решать", – отметил он.

По его словам, основная причина долгового кризиса – искаженная модель рынка.

"Она создалась, потому что энергорынок работает несовершенно. Что сделано – эти прайс-кепы, во-первых. Во-вторых, фиксированная цена на электроэнергию и так далее. И не балансируются затраты на производство электроэнергии с уровнем оплаты потребителей", – подчеркнул Плачков.

Он отметил, что долги охватывают все сегменты рынка.

Там не только долг для зеленых. Там долгов около сотни миллиардов, в целом, если взять все долги на энергорынке", – сказал эксперт.

Плачков также обратил внимание на ситуацию вокруг запуска новых аукционов в секторе "зеленой" энергетики, которые пока не привлекают инвесторов.

"А почему сейчас возникнет вопрос погашать зеленым производителям? Потому что мы сейчас объявляем аукционы на строительство станций, а никто не принимает участие, никто не инвестирует… Какой инвестор придется строить инфраструктуру и производить продукцию, за которую есть огромные долги? – объяснил он.

Плачков убежден, что без системного решения проблемы и честного подхода ко всем участникам рынка привлечь инвесторов не получится.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн. На заседании Временной комиссии ВРУ было заявлено о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.