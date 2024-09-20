Зеленский ввел новые санкции против России, Ирана и Китая: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении граждан и компаний из Ирана, Китая и России. Речь идет о шести физических и более 40 юридических лицах.

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Санкции введены сроком десять лет. Об этом говорится в указах главы государства №638 и №639.

Так, указом №638 санкции введены против шести граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.

Среди подпавших под санкции физических лиц оказался гражданин РФ Александр Юрьевич Федорко. Это российский полковник, начальник 924 государственного центра беспилотной авиации МО РФ (в/ч 20924), принимавший непосредственное участие в агрессии РФ против Украины, за что в ноябре 2023 получил от российского диктатора Владимира Путина орден "За военные заслуги". Родился он в Харькове.

Также под санкции попал Дюгуров Игорь Михайлович, руководитель и соучредитель (51% акций) российско-китайского "Совместного предприятия "Дунлин-Казань". Оно специализируется, согласно данным российских регистров, на "производстве оборудования специального назначения" для судостроительной промышленности и производства двигателей различных типов. 49% этой компании принадлежат китайской Сучжоу Дунлит Технолоджиз Компани Лимитед.

Согласно решению СНБО, санкции введены также в отношении двух россиянок, Григорьевой Валентины Владимировны и Алимовой Лилии Шагитиной. Согласно открытым данным, они являются совладелицами зарегистрированного в российском Татарстане ООО "Грифон", специализирующегося на продаже и обслуживании автомобильной техники, а также поставляющего автомобильные детали и узлы.

Кроме того, в санкционный список попал директор иранской компании Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) Джангорбани Хамид Реза (Иран). Она задействована в производстве дронов-камикадзе типа "Шахед".

Введены санкции и против официальной представительницы гонконгской компании Hongkong Himark Фан Янг. Эта компания находится под санкциями США за помощь Ирану в обходе санкционных ограничений. В частности, Hongkong Himark и Фан Янг имеют отношение к поставкам Ирана и йеменским хуситам несколько тысяч серводвигателей, необходимых для производства вооружений.

Введены санкции и против официальной представительницы гонконгской компании Hongkong Himark Фан Янг. Эта компания находится под санкциями США за помощь Ирану в обходе санкционных ограничений. В частности, Hongkong Himark и Фан Янг причастны к поставкам компании PESC в Иране и йеменским хуситам в несколько тысяч серводвигателей, необходимых для производства вооружений.

Указом №639 введены санкции против двух предприятий: расположенного во временно оккупированном Севастополе ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховый завод", работающих на армию государства-агрессора.

Согласно тексту обоих указов, МИД Украины проинформирует компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднимет перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС планирует расширить санкции против России, а также ударит по "дочкам" собственных компаний ради изоляции Кремля.