Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Он подчеркнул, что проект достройки является ключом к энергетической независимости нашей страны и энергетической стабильности региона.

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Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видео-обращении.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", – сказал глава государства.

Напомним, по заявлению компании АО "Энергоатом" достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) уже готова на 80% и 25% соответственно. Они являются критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления .