Зеленая энергетика улучшает энергетическую безопасность Украины – Артем Некрасов

Энергетическая безопасность Украины будет усиливаться даже в условиях войны с российской федерацией, если страна будет обеспечивать условия развития сектора возобновляемой энергетики. В этом убежден и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов.

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"Мы видим перед собой как цель, что если в стране будут построены вместо 4-5 больших станций несколько тысяч новых станций из возобновляемых источников энергии, распространенных по всей Украине ближе к потребителю, с возможностью балансировки либо газовыми пикерами, либо системами накопления энергии, то никаких ракет, никакой страны-агрессора не хватит для того, чтобы положить нашу энергосистему", – сказал Некрасов.

Он также добавил, что в ЕС, кроме улучшения энергетической безопасности, финансово стимулируется использование чистой энергии в производстве и предоставлении услуг.

"Все эти финансовые механизмы стимулируют производителей товаров, работ и услуг, как производящие товары и услуги в Европе, так и экспортирующие их в страны Европы использовать при производстве именно чистую зеленую энергетику", – сказал директор Гарпоку.

При этом он заключил, что с учетом вышеприведенных преимуществ, а также учитывая себестоимость и сроки строительства, зеленая энергетика будет активно развиваться в Украине.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%. По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли.