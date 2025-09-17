Завладевали недвижимостью по поддельным документам: на Днепропетровщине разоблачили помощника нотариуса, который организовал преступную группу. Фото

На Днепропетровщине помощник нотариуса организовал схему незаконного переоформления недвижимого имущества. Его разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в Нацполиции. Отмечается, что задержанный вместе с подельниками завладевали недвижимостью по поддельным документам. Сейчас пятерым фигурантам сообщено о подозрениях, им грозит до 12 лет заключения.

"Помощник нотариуса организовал схему незаконного переоформления недвижимого имущества на заинтересованных лиц. Он привлек четырех сообщников: государственного регистратора, техника по инвентаризации недвижимого имущества, частного предпринимателя и лицо, ответственное за изготовление фальшивых документов", – говорится в сообщении правоохранителей.

В Нацполиции рассказали, что участники преступной группы проверяли объекты недвижимости в базах данных и реестрах, оформляли технические паспорта, а затем, используя поддельные договоры купли-продажи, переоформляли квартиры и дома на заинтересованных и подконтрольных лиц.

Кроме того, они изготавливали земельно-техническую документацию и обеспечивали присвоение кадастровых номеров, чтобы вывести земельные участки из коммунальной собственности.

За примерно два года своей деятельности фигуранты незаконно переоформили семь объектов недвижимости на посторонних лиц, нанеся государству ущерб на сумму более 1,1 млн гривен.

Ранее стало известно о том, что на востоке и юге Украины сотрудники СБУ разоблачили масштабную схему хищения благотворительных взносов, собранных якобы на нужды Вооруженных сил Украины. По данным следствия, злоумышленники присваивали до 90% пожертвований, оставляя на фронт лишь 10%.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Также сообщалось, что в Украине возросла активность мошенников, которые собирают средства, выдавая себя за волонтеров, военных и тому подобное. Они воруют деньги у граждан под видом сборов средств для Вооруженных сил Украины, раненых защитников и на гуманитарную помощь.

