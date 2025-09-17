В Украине разоблачили благотворительный фонд, который разворовывал пожертвования на ВСУ: проведены десятки обысков. Фото

На востоке и юге Украины разоблачили масштабную схему хищения благотворительных взносов, собранных якобы на нужды Вооруженных сил Украины. По данным следствия, злоумышленники присваивали до 90% пожертвований, оставляя на фронт лишь 10%.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По оперативным данным, в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержали шестерых участников преступной группы, причастной к схеме.

Подозреваемые действовали под прикрытием благотворительного фонда, созданного мужчиной из Днепра, который уже находится под следствием за торговлю наркотиками. К сделке он привлек девять сообщников, часть из которых переодевал в военную форму для конспирации. Только двое имели отношение к армии – были ветеранами войны.

Злоумышленники размещали ящики для сбора наличных в людных местах нескольких городов. Правоохранители зафиксировали хищение не менее 556 тысяч гривен. Во время обысков изъяли наличные, компьютеры, смартфоны и бухгалтерию.

Организатору и пятерым его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование гуманитарной помощи во время военного положения. Им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Также сообщалось, что в Украине возросла активность мошенников, которые собирают средства, выдавая себя за волонтеров, военных и т.д. Они воруют деньги у граждан под видом сборов средств для Вооруженных сил Украины, раненых защитников и на гуманитарную помощь.

