Завершение действия повышенных прайс-кепов может сократить импорт электроэнергии, – Прокип

Повышение предельных цен было необходимым шагом, чтобы сделать импорт экономически возможным в тех условиях, когда электроэнергия из Европы была дороже разрешенного уровня на украинском рынке.

Видео дня

Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук и эксперт Украинского института будущего.

"Было увеличено максимальную разрешенную цену, чтобы обеспечить возможность импортировать дополнительные объемы электроэнергии, которая была дороже и не могла попадать на украинский рынок раньше", – объяснил Прокип.

В то же время он обратил внимание, что решение имело временный характер и сопровождалось дискуссиями на рынке – в частности о влиянии на доходы отдельных компаний и роли Регулятора.

По оценке эксперта, после завершения действия повышенных прайс-кэпов в конце марта ситуация будет зависеть от баланса спроса и предложения. В краткосрочной перспективе значительного дефицита может не быть, однако в летний период риски возрастут из-за ремонтов атомных блоков и повышенного потребления.

В таких условиях потребность в импорте может снова усилиться, а вместе с ней – и вопрос адекватности прайс-кепов, особенно если цены на европейских рынках будут расти.

Прокип также отметил, что действующая модель ценовых ограничений не соответствует европейским правилам функционирования рынка электроэнергии, к которым стремится Украина.

Напомним, в январе 2026 года НКРЭКУ временно повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка. Согласно действующему решению, действие повышенных предельных цен завершается 31 марта.