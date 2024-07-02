Зарплаты военных с 1 июля: кто и сколько будет получать

В Украине с 1 июля зарплаты военных не изменятся. Размер довольствия зависит от целого ряда факторов: начиная от звания и заканчивая тем, какие задачи и где выполняет военный. За счет боевых и доплаты за нахождения на фронте больше всего могут получать военные на передовой.

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Отметим, доплату установили еще несколько месяцев назад. Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), в свою очередь размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелец в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тыс. гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тыс. гривен.

Такой военнослужащий получит:

20 587 грн , если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач; 50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

если выполняет боевые (специальные) задания; 120 587 грн, если участвует непосредственно в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, и денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.

Проблемы с финансированием могут возникнуть уже в августе

Средств на оборону, предусмотренных в госбюджете на этот год, не хватит. Бюджет разрабатывался с учетом прогноза, что война значительно замедлится со второй половины этого года. Военные действия активизируются. Кроме того, США месяцами тянули с выделением помощи. В результате Министерству финансов пришлось перераспределить бюджет, чтобы частично компенсировать отсутствие помощи и потратить гораздо больше, чем планировалось.

Так что если война до конца года не закончится, нужно еще около 400 млрд грн в этом году, подсчитали в правительстве. Если не найти средства, то уже в августе могут возникнуть проблемы с финансированием зарплат военных.

Только за 4 месяца 2024 года прямые расходы на оборону составили 577,2 млрд грн, что составляет 43,4% от плана на год. При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%. Ситуация с бюджетом критическая.

"Если вы возьмете государственный бюджет, посмотрите на расходы тех органов, которые принадлежат сфере безопасности и обороны, сравните с тем, какие ресурсы бросает на войну наш враг, то поймете масштаб проблемы. Но ничего не буду говорить, пока мы не получим предложения от Кабинета министров", – комментирует OBOZ.UA глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть за должность (например, больше зарабатывают председатели). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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