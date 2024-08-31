Зарегулированность рынка электроэнергии мешает строительству новых электростанций, – Тынный

Зарегулированность рынка электроэнергии не позволяет финансово покрывать строительство новых электростанций.

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Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"У нас зарегулированный рынок (электроэнергии – ред.) и те цены, которые есть сейчас, возможности финансирования не покрывают. То есть я не смогу построить электростанцию, взять кредит, если я не верну эти деньги хотя бы через 8, 10, 12 лет. Соответственно бизнес почти ничего не строит", – сказал он.

Тинный пояснил, что сейчас новые мощности строят только промышленные предприятия, которые хотят в дальнейшем работать в условиях ограничения электроснабжения.

"Других реальных проектов, к сожалению, сейчас нет", – подчеркнул он.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.