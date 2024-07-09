Запуск 'зеленых' аукционов увеличит инвестиции в возобновляемую энергетику – Офис реформ

Кабинет министров Украины будет стимулировать приток инвестиций в сектор возобновляемой энергетики путем запуска механизма "зеленых" аукционов, чтобы снизить продолжительность отключений электроэнергии в стране.

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Об этом сообщила старший проектный менеджер Офиса реформ Кабинета Министров Украины Марина Денисюк.

"Ожидается принятие и вступление в силу законодательной и нормативной базы для стимулирования инвестиций в ВИЭ, что отвечает требованиям Европейского Союза, в том числе необходимые процедуры и документы для проведения аукционов", – сказала Денисюк.

По ее словам, это необходимо для внедрения рыночной концепции возобновляемой энергетики.

"Для этого усовершенствуется нормативно-правовая база для увеличения доли возобновляемой энергетики и обеспечения стабильной работы энергосистемы", – добавила эксперт.

Она отметила, что правительство планирует внести изменения в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 29 декабря 2019 г. № 1175" по усовершенствованию Порядка проведения аукционов по распределению квоты поддержки".

Кроме того, правительство продолжит имплементацию положений Европейского "зеленого" курса, Закона Украины 3220-IX от 30.06.2023 по восстановлению и "зеленой" трансформации энергетической системы Украины.

"Реализованные и запланированные мероприятия помогут уменьшить количество часов отключений электроэнергии уже в этот осенне-зимний период 2024-2025 годов", – подчеркнула Денисюк.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить "зеленые" аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

По мнению УВЕА, в текущих условиях у Украины есть потребность в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС ежегодно. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.