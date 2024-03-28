Залог экс-главе Фискальной службы уменьшили на 5 млн грн, но арест продолжили: детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 26 мая арест бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. При этом ему уменьшили альтернативу в виде залога на 5 млн. грн.

Теперь она составляет не 70, а 65 млн грн. Об этом сообщает 28 марта прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В сообщении имя фигуранта не раскрывается, но, как пишет журналист Олег Новиков в Telegram, речь идет именно о Насирове.

"Арест Насирова продлили, а залог уменьшили на 5 млн грн. Высший антикоррупционный суд продлил до 26 мая арест бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. В то же время, ему уменьшили альтернативу в виде залога с 70 до 65 млн грн", – отметил он.

В заявлении САП говорится: "Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года. В то же время суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения - с 70 млн грн до 65 млн грн".

Насиров находится под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, и сейчас он уже в восемь раз ниже, чем в начале.

Насирова обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки - 722 млн грн в эквиваленте. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Сумской области разоблачили двух местных депутатов, которые за 100 тысяч долларов США пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации. При передаче первого транша в размере 50 тыс. Долл. США депутатов задержали "на горячем".

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