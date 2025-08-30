Закупка на почти 1,2 млрд грн: МЗУ заподозрили в коррупции из-за нового тендера

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) объявило тендер на поставку наркотических лекарственных средств – метадона и бупренорфина. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1,199 млрд грн без НДС, впрочем закупка имеет искусственно ограниченную конкуренцию.

Видео дня

Об этом говорится в статье РБК-Украина. Журналисты отмечают: объединение различных международных непатентованных названий (МНН) в одном лоте может быть дискриминационным и искусственно ограничивать конкуренцию. Поставщики, которые готовы предложить только один из препаратов, автоматически отстраняются от участия.

Антимонопольный комитет неоднократно подчеркивал, что принцип "одна МНН – один лот" обеспечивает прозрачность и более широкий круг участников. В предыдущих случаях АМКУ даже обязывал заказчиков менять условия торгов.

Сейчас оба препарата в Украине производят только две компании – "Интерхим" и харьковский фармзавод. Это существенно сужает конкуренцию и может создавать пространство для согласованных действий участников.

"Совокупность факторов – объединение различных МНН в одном лоте, ограниченное количество потенциальных поставщиков и предыдущий опыт сомнительной конкуренции на аукционе – создает риски для эффективности этой закупки. При отсутствии реальной конкуренции государство может переплатить за лекарства, что противоречит базовой задаче ГП "МЗУ" – обеспечивать экономию и прозрачность в сфере медицинских закупок", – говорится в материале.

Фактически условия тендера формируют "коридор" для ограниченного круга участников. А в условиях военного положения, когда процедура может состояться даже с одним поставщиком, это открывает пространство для согласованных действий производителей и уменьшает контроль за ценообразованием.

Стоит отметить, что метадон и бупренорфин входят в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и используются для заместительной поддерживающей терапии при лечении опиоидной зависимости, а также как анальгетики при сильном болевом синдроме.

В большинстве стран ЕС и США закупки таких препаратов проводятся отдельно по принципу "одна МНН – один лот". Отклонение от этой практики в Украине вызывает вопросы относительно соблюдения конкурентных процедур.