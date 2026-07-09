Законопроект депутатов об НСТВ создает риски для промышленности и переговоров с ЕС – медиа

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15386 – о Национальной системе торговли квотами на выбросы парниковых газов. Он является альтернативой правительственному проекту, который уже изучается в ЕС в рамках евроинтеграционного диалога с Украиной, и может создать дополнительные риски для промышленности, энергетики и наших позиций на переговорах с ЕС. Этот документ подали девять народных депутатов во главе с Андреем Мотовиловцем, однако на момент публикации материала его текст и сопроводительные документы не были обнародованы, пишет "ЭкоПолитика", которой удалось ознакомиться с текстом документа.

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Издание отмечает: появление депутатского проекта выглядит поспешным, ведь Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства уже несколько месяцев работает над правительственной редакцией закона совместно с бизнесом, экспертами и Европейской комиссией. Именно этот правительственный документ проходил публичные консультации, в него подавали предложения отраслевые ассоциации, а Еврокомиссия уже представила свои замечания.

Что же касается альтернативного проекта, то представители экспертного сообщества и бизнеса заявили, что вообще не видели его текста. В Европейской бизнес-ассоциации сообщили, что не могут оценить документ, поскольку он отсутствует в открытом доступе.

Ключевое отличие депутатской версии, по данным "ЭкоПолитики", заключается в модели использования средств от продажи квот. Если правительственная редакция предусматривала создание отдельного Фонда модернизации Украины, то законопроект №15386 предлагает направлять средства в уже существующий Фонд декарбонизации Украины, который работает под управлением Госэнергоэффективности.

К работе этого фонда у экспертов есть вопросы. Прежде всего, речь идет о риске размывания его первоначальной цели: средства, которые должны были бы направляться на декарбонизацию и модернизацию промышленности, направляет на широкий спектр других инициатив, включая проекты для госучреждений, ОСМД и жилищно-коммунального сектора. Отдельные вопросы у экспертов вызвала также закупка Фондом оборудования на 192 млн грн без конкурса.

Еще одним риском издание называет то, что законопроект ограничивает финансовую поддержку промышленных проектов декарбонизации уровнем не более 10% от их стоимости. Для капиталоемких технологий, в частности водородной металлургии, улавливания углерода или модернизации цементных печей, этого может оказаться недостаточно. Для сравнения: в ЕС через Innovation Fund может финансироваться до 60–100% дополнительных расходов таких проектов.

В материале также обращают внимание на возможный институциональный конфликт: депутатский проект фактически концентрирует администрирование системы торговли квотами и контроль за средствами в ведении Госэнергоэффективности и Фонда декарбонизации. Это, по мнению авторов, может создать риски конфликта интересов и не соответствовать европейской практике.

Отдельный вопрос – реакция ЕС: поскольку Еврокомиссия сейчас анализирует правительственный законопроект, появление альтернативного депутатского документа без публичных консультаций может вызвать дополнительные вопросы со стороны партнеров. Тем более что, по оценке "ЭкоПолитики", депутатская версия менее подробно описывает механизмы будущей интеграции украинской системы в EU ETS.

Издание также задает вопрос, почему под документом подписались сразу девять народных депутатов, если законопроект не прошел открытого обсуждения с бизнесом, промышленностью, энергетикой и экспертным сообществом. В "ЭкоПолитике" подчеркивают: реформа системы торговли квотами окажет значительное влияние на экономику и является одним из условий интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, поэтому ее нельзя проводить в спешке и без полноценного диалога со стейкхолдерами.