Закон о повышении налогов неконституционный, президент должен его ветировать, – Южанина

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина призвала президента наложить вето на закон об изменениях в Налоговый кодекс (11416д), вводящий повышение военного сбора и других налогов. Она подчеркнула, что этот закон нарушает Конституцию Украины, и поэтому должен быть заветирован главой государства.

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Об этом Южанина сказала в эфире телеканала "Прямой". Ее цитирует портал "ЕС".

По мнению Южаниной, нужно срочно создать рабочую группу, предложившую новые источники увеличения поступлений в госбюджет без повышения налогов для граждан.

"Учитывая, что на сегодняшний день проект закона 11416-д (внесение изменений в Налоговый кодекс о повышении налогов) на подписи у Президента, учитывая то, что сегодня в зале Верховной Рады он четко выражался, что понимает состояние общества, он несколько раз говорил о единстве , об уважении друг к другу, о том, что мы друг другу не враги, мы должны совместно действовать. Он должен сейчас понять, что этот антиконституционный проект закона он не может подписывать", – подчеркнула депутат.

"Он – гарант Конституции. Поэтому антиконституционный закон не может быть им подписан", – заявила Нина Южанина.

Еще он говорил о том, что он понимает состояние экономики. О том, что он видит и чувствует, в каком состоянии мы сейчас находимся и сколько шагов нам нужно сделать сегодня и завтра, чтобы страна выжила. Поэтому у нас есть полное право требовать от него вето на проект закона 11416-д", – заявила она.

"Мы должны требовать от него срочного созыва рабочей группы, которая за несколько дней наработает за счет других источников наполнения бюджета. И мы сможем профинансировать наши Вооруженные Силы в той сумме, которая была изначально запланирована, и дать дополнительные поступления в бюджет за счет других источников", – подчеркнула она.

Южанина подчеркнула, что антиконституционные нормы налогового закона разъединяют людей и усугубляют недоверие к государству. Она также отметила, что уже работающие в Украине инвесторы и те, которые могут к нам прийти в будущем, не воспринимают такие законодательные изменения.

"Поднятие налогов, если говорить для бизнеса, то это только для тех, кто работает "в белую" и платит налоги. Если говорить о людях, это неравномерная нагрузка на их доходы. Единственная ставка для средней зарплаты учителя или врача в 12 тысяч и средней зарплаты госслужащего в 100 тысяч – это разная налоговая нагрузка и разное ощущение для семейного бюджета", – пояснила Нина Южанина.

"Поэтому должно быть вето на этот закон. И это будет верное действие от Президента. Мы сможем быстро предложить в единстве, совместной работе те источники, которые заменят то, что разрушает нашу экономику и понимание людьми действий государства. Это очень важно в такой сложный период времени", – подчеркнула депутат ЕС.