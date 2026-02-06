Закон есть, брони нет: почему ОПК до сих пор не может защитить работников

Вопрос временного бронирования работников оборонно-промышленного комплекса обсуждали на дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие, масштабирование", организованной Radio NV и NAUDI.

Видео дня

9 октября парламент поддержал законопроект о временном бронировании на 45 дней военнообязанных работников предприятий критической инфраструктуры и ОПК на 45 дней. Механизм задумывался как способ легально трудоустроить работников, которые не состоят на воинском учете или имеют проблемы с документами, и дать им время упорядочить их.

Позицию законодателей озвучил Вадим Ивченко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины. По его словам, парламент предусмотрел 45-дневное бронирование, однако правительство постоянно корректирует подзаконные акты, из-за чего механизм меняется уже после принятия закона.

"Мы предусмотрели возможность бронирования на 45 дней, чтобы человек мог упорядочить военно-учетные документы. Но правительство довольно часто меняет подзаконные постановления, и фактически с 1 февраля ситуация снова изменилась", – отметил Ивченко.

Недавно Кабинет Министров утвердил обновленную процедуру бронирования, которая позволяет Министерству обороны определять предприятия критически важными без указания точного количества военнообязанных, подлежащих бронированию, что должно упростить работу оборонных производств.

Несмотря на принятый закон и подзаконные акты, механизм так и не заработал из-за отсутствия технической реализации в приложении "Дія". Запуск бронирования планировался с 9 января, однако предприятия до сих пор не имеют доступа к инструменту. Депутат Галина Янченко отметила, что полноценный запуск инициативы ожидается уже весной.