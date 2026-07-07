Задолженности на балансирующем рынке электроэнергии накапливаются из-за потребителей, которых нельзя отключить, – Харченко

Задолженности на балансирующем рынке возникают не из-за технических ошибок, а из-за "критических" предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию, но годами не могут за нее расплатиться. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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По его словам, речь идет прежде всего о государственных объектах критической инфраструктуры, которые по закону нельзя отключать. Например, шахты, где даже после остановки добычи должны постоянно работать насосы для откачки воды, иначе возникнет угроза экологической катастрофы.

Электроэнергию таким объектам по-прежнему поставляют, однако средства за неё часто не поступают, из-за чего долги накапливаются на балансирующем рынке.

"У вас есть шахта, которая уже не работает, но в которой стоят насосы, откачивающие воду... Её запрещено отключать... Её обслуживают, покупают для неё электричество, только не платят", — пояснил Харченко.

Эксперт также отметил, что такие предприятия остаются у поставщика "последней надежды", а по истечении установленного срока нередко лишь формально меняют поставщика, после чего снова возвращаются и продолжают накапливать долги. По его словам, именно эта схема во многом объясняет постоянный рост задолженности на балансирующем рынке.

"И вот вам долги... Это, к сожалению, не единичная ситуация. Таких много, вообще долги на балансирующем рынке – их природа именно в этом", – считает Харченко.

Ранее председатель правления УВЕА Андрей Конеченков заявил, что НЭК "Укрэнерго" на данный момент задолжала производителям электроэнергии на балансирующем рынке более 31 млрд грн. В то же время самой компании должники задолжали около 46 млрд грн, причем значительная часть этих долгов приходится на государственные предприятия и структуры, которые потребляют электроэнергию, но не производят расчеты.