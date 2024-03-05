За сутки энергетики вернули свет 14 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

За сутки энергетики ДТЭК вернули электроснабжение для 14,4 тыс. семей в 18 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Донетчина постоянно подвергается обстрелам, авиаударам и ракетным атакам, в результате чего терпит повреждения энергетическое оборудование. В течение суток энергетики ликвидировали последствия боевых действий и возобновили энергообеспечение для 11,8 тысячи семей в 13 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены из-за боевых действий.

Постоянно страдает от вражеских атак и Днепропетровщиной. Здесь за день энергетики вернули свет для 2,6 тысячи семей, чьи дома остались без электроснабжения в результате ракетной атаки и артобстрелов.

Несмотря на регулярные обстрелы Донетчины и Днепропетровщины, энергетики продолжают прилагать максимальные усилия, чтобы быстро чинить поврежденные врагом энергообъекты.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.