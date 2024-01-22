За неделю энергетики возобновили электроснабжение для 38 тыс. семей, которые были без света из-за атак – ДТЭК

С 15 по 21 января энергетики ДТЭК вернули свет 37,8 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщают в компании ДТЭК.

В частности, на прошлой неделе в Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 24,5 тысяч семей в 34 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов региона.

В свою очередь в Днепропетровской области обстрелы регулярно вызывают повреждение сетей на юге области. Здесь за неделю энергетики оперативно вернули свет для 13,3 тысячи семей в 10 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК Сети, несмотря на сложную ситуацию с обстрелами, продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз и продолжим это делать снова и снова", – отмечает генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, за первую неделю 2023 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тыс. семей, которые были без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.