За неделю ДТЭК вернул свет в 62 тысячи домов, которые были без электричества из-за обстрелов

На прошлой неделе энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 45 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов и атак.

Об этом говорится в сообщении компании.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Энергетики возобновляют энергоснабжение, как только это становится возможным и военные предоставляют разрешение на проведение работ. С 13 по 19 мая удалось вернуть свет в доме 57,2 тысячи семей прифронтового региона.

Днепропетровщина также постоянно подвергается враждебным обстрелам и атакам. Здесь через неделю энергетикам удалось устранить ряд повреждений сетей после обстрелов и вернуть свет для 4,8 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.