За двое суток ДТЭК вернул свет более 11 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

За 22 и 23 июля энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 19 населенных пунктов в Донецкой и Днепровской областях.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов, однако энергетики продолжают ремонтировать оборудование. За двое суток им удалось вернуть свет 6,2 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за атак россиян.

Также на юге Днепровщины ни дня не проходит без обстрелов. Враг наносит удары дронами и артиллерией. Здесь ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть свет почти 5 тыс. семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз и ремонтные бригады продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы. Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.