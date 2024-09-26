За день энергетики вернули свет 16 тыс. семей после атак – ДТЭК

25 сентября энергетики возобновили электроснабжение почти 16 тысячам семей в 16 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, где дома украинцев были обесточены в результате очередных атак россиян.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Больше всего обновлений было на Одесщине, подвергшейся новым обстрелам врага вчера ночью. Здесь энергетики вернули свет более 11 тыс. семей в 7 населенных пунктах.

В Донецкой области электросети повреждаются ежедневно из-за боевых действий. Несмотря на это, ремонтным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение почти для 3 тыс. домов в 5 населенных пунктах.

Еще почти для 2 тыс. семей в 4 населенных пунктах свет вернулся на Днепропетровщине, где россияне периодически разрушают инфраструктуру, в частности энергетическую.

Напомним, в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме.

В целом до конца года компания планирует дополнительно инвестировать более 2,6 млрд. грн. в обновление сетевой энергоинфраструктуры.