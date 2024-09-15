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За день энергетики ДТЭК вернули свет более 14 тыс. семей, оставшихся без электричества после вражеских атак
14 сентября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение домов 14,4 тысячи семей на Донетчине и Днепровщине, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что в Донецкой области, где обстрелы разрушают электросети ежедневно, энергетикам удалось вернуть свет в дома 11,6 тысячи семей.
На Днепровщине также продолжаются вражеские атаки. Здесь за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 2,8 тысячи домов.
Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах специалисты ДТЭК делали это уже десятки раз.
Напомним, в этом году ДТЭК инвестировал более 2 млрд г