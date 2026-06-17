За 5 месяцев ДТЭК инвестировал 7 млрд грн в ремонт ТЭС и поддержку шахт для подготовки к предстоящей зиме

В январе-мае 2026 года компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 7 млрд грн в ремонт теплоэлектростанций после обстрелов и поддержку работы угольных шахт.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"По предварительным данным, в январе,–, мае этого года ДТЭК Энерго инвестировала в подготовку к следующему отопительному сезону около 7 млрд грн. Основную часть средств компания направила на восстановление разрушенных врагом мощностей тепловой генерации, ремонтную кампанию для повышения надежности оборудования, а также на поддержку производственных мощностей шахт и машиностроительных заводов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти работы проводятся для обеспечения более стабильной работы энергосистемы во время летних пиков потребления и подготовки к следующему отопительному сезону.

В ДТЭК подчеркнули, что компания продолжает ремонтную кампанию, а энергетики готовят мощности ТЭС к работе в условиях повышенных нагрузок и обеспечивают предприятия необходимыми материалами и оборудованием.

"Тысячи энергетиков и ремонтников работают над восстановлением в круглосуточном режиме. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть в строй поврежденные мощности, повысить надежность оборудования, чтобы помочь энергосистеме пережить летние пики потребления и следующую зиму", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он добавил, что из-за масштаба разрушений восстановление будет продолжаться и до начала следующего отопительного сезона, и в течение зимы, и в следующем году.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК направил 51 млрд грн на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов.