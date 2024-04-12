'Вы либо платите налоги и финансируйте армию, либо давайте к нам на передок', – военный спецназначенец обратился к некоторым сетям АЗК

Каждый, кто уклоняется от уплаты налогов, ворует в ВСУ – в прямом смысле этого слова. Об этом заявил на своей странице Facebook военнослужащий 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Александр Игнатьев. Он призвал владельцев сетей автозаправок либо платить налоги и финансировать армию, либо ехать на передок.

"Все, что мы зарабатываем внутри страны (налоги есть) – все это идет на обеспечение ВСУ. И только это. Только свои деньги. Поэтому каждый, кто уклоняется от уплаты налогов, ворует у ВСУ. И это – в прямом смысле этого слова. Читаю у экспертов: только из мини-НПЗ и автозаправок, которые недоплачивают налоги, можно дополнительно собрать 15 млрд грн в год. Поскребти на других рынках – так и сотни миллиардов соберем)", – написал Игнатьев.

Он обратился к владельцам сетей автозаправок.

"Ребята, которые недоплачивают налоги – все эти беэресемы, мотто, грузы и весы. Из-за вас бюджет не получает 15 миллиардов гривен. А это, на секундочку, миллион дронов, о которых говорил президент Зеленский. Вы либо платите налоги и финансируйте армию, либо давайте к нам на передок. Нам здесь и пистолетчики, и автоматчики, и пулеметчики – все нужны. Всем найдем работу!" – подчеркнул он.

По его словам, западные партнеры финансируют все гражданские расходы бюджета – дороги, пенсии, зарплаты и другую социалку.

"Из международной помощи НЕЛЬЗЯ ни купить оружие, ни заплатить военным, ничего", – отметил Игнатьев.