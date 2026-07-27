Введение в условиях войны штрафов за невыполнение диспетчерских команд нанесет ущерб предприятиям ЖКХ, – Душенко

Операторы критической инфраструктуры выступают против возобновления штрафов за невыполнение диспетчерских команд, поскольку это нанесет ущерб работе предприятий и будет иметь негативные последствия для деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

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Об этом заявил Александр Душенко, директор коммунального предприятия "Тепловик", представитель Ассоциации операторов критической инфраструктуры.

"Ассоциация операторов критической инфраструктуры / АОКИ призывает НКРЭКП не торопиться с принятием решения 28 июля, сначала провести рабочее совещание с участниками рынка, провести тестовые расчеты без списания средств и только после устранения всех проблем вернуться к вопросу финансовой ответственности", – написал Душенко.

По его словам, речь идет о возобновлении так называемой платы за несоответствие – фактически штрафных начислений в случае, если электростанция, когенерационная установка или система накопления энергии не выполнила команду диспетчера в необходимом объеме.

В то же время он подчеркнул, что водоканалы, теплокоммунэнерго и другие операторы критической инфраструктуры используют собственную генерацию прежде всего для того, чтобы у людей была вода, тепло и другие жизненно важные услуги.

"В случае аварии, дефицита мощности или резкого изменения нагрузки такая генерация должна в первую очередь поддерживать работу самого предприятия. Поэтому отдельная команда диспетчера может быть выполнена не полностью – не из-за недобросовестности, а для того, чтобы не оставить население без воды или тепла", – добавил Душенко.

Кроме того, он отметил, что до сих пор должным образом не урегулировано, как именно передаются и фиксируются команды, какие данные используются для расчетов, как учитываются аварийные отключения и ухудшение качества электроэнергии, а также как предприятие может обжаловать ошибочный начисление.

"Главный принцип прост: рыночные санкции не должны создавать угрозу бесперебойному обеспечению людей водой, теплом и другими жизненно важными услугами", – резюмировал Душенко.

Как сообщалось, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг намерена 28 июля возобновить наложение штрафов за невыполнение энергопредприятиями распоряжений об оперативном изменении объемов выдачи электроэнергии для балансировки системы.

Эксперты считают, что данная инициатива требует проведения обсуждений с участниками рынка для доработки, поскольку в действующей редакции имеет ряд недостатков.