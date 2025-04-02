Введение европейского экомита СВАМ может привести к упадку стратегических отраслей экономики Украины, – Кинах

Европейская экологическая пошлина СВАМ, которая уже начинает действовать в ЕС, является частью интеграции Украины в европейское и мировое пространство. Но ввиду кризисного состояния нашей экономики его введение не может быть одномоментным, поэтому государство должно работать над тем, чтобы донести это до наших партнеров.

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Такое убеждение выразил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"СВАМ для нас – очень серьезный экзамен. В том числе экзамен на нашу способность вести переговоры, убеждать наших партнеров, в данном случае ЕС, что стандарты и регламенты не могут быть сиюминутно введены в экономику, которая находится в очень кризисном состоянии. Эти требования должны быть адаптированы к реальным условиям, и на этой основе должны формироваться, в том числе, соответствующие переходные периоды", – подчеркнул эксперт.

Он предупредил: если СВАМ будет введен для Украины одномоментно, мы рискуем потерять и внешние рынки, и некоторые базовые отрасли.

"Наш горно-металлургический комплекс находится в очень кризисном состоянии и потерял много производственных активов из-за полномасштабной войны. Необходимость импортировать коксующиеся угли также увеличивает себестоимость нашей продукции, и она становится неконкурентоспособной", – пояснил Кинах.

Эксперт подчеркнул, что государство должно разрабатывать государственные целевые программы, цель которых – сохранение и развитие отраслей, имеющих стратегически важное значение не только с точки зрения притока валюты, которая нам необходима, но и для восстановления государства.

"Для того чтобы восстановить миллионы квадратных метров жилья, транспортную и энергетическую инфраструктуру, необходимы огромные объемы металлопродукции. И если мы потеряем эту отрасль, то будем просто вынуждены в очередной раз импортировать ту продукцию, которую мы можем производить сами. И это необходимо в комплексе доводить до наших европейских партнеров", – резюмировал Кинах.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому нужно настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.