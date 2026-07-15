Долгосрочные аукционы государственной генерации не могли стать определяющим фактором изменения цен на рынке "на сутки вперед" (РДН), считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Он подчеркнул, что объем электроэнергии, продаваемой через этот механизм, составляет лишь 2,4% от общего рынка, а потому выводы о его решающем влиянии на ценовую динамику требуют дополнительной проверки.

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Он не согласился с предположением председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса о возможном влиянии аукционов по долгосрочным контрактам на обвал цен. По словам эксперта, через этот механизм реализуется лишь 2,4% от общего объема торгов, поэтому он не мог существенно повлиять на ситуацию на РДН.

"На цену электроэнергии на РДН одновременно влияют сотни факторов, поэтому без детального анализа делать выводы о манипуляциях преждевременно", – подчеркнул Рябцев.

Эксперт также напомнил, что в Украине уже работает механизм контроля за возможными злоупотреблениями на рынке. Администратор торговой платформы фиксирует аномальное поведение участников и передает информацию в НКРЭКП, которая проводит расследование и определяет, имели ли место нарушения. По его словам, в предыдущие годы регулятор как подтверждал факты манипуляций, так и признавал отдельные ценовые колебания рыночными.

Рябцев отметил, что механизм долгосрочных контрактов пока работает в пилотном режиме. Если он докажет свою эффективность, его могут расширить, если нет – пересмотреть или ограничить. Кроме того, ограничение размера лотов ввели для того, чтобы минимизировать риск перепродажи электроэнергии посредниками.

Напомним, по мнению аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой, несмотря на дискуссии вокруг резкого падения цен на рынке "на сутки вперед" (РДН), результаты аукционов свидетельствуют о том, что долгосрочные контракты заключались по рыночной цене.