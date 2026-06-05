Враг атаковал ТЭС ДТЭК: станция подверглась существенным разрушениям

Вечером в пятницу, 5 июня, стало известно об очередной атаке российских оккупантов на теплоэлектростанцию компании ДТЭК. ТЭС станция подверглась существенным разрушениям.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группы ДТЭК. Там не уточнили, в какой области был атакован энергообъект.

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом почти 230 раз. 11 ударов пришлись на отопительный сезон 25/26 годов.

Мы также писали о том, что на Днепропетровщине в результате атаки вражеского беспилотника погиб работник энергетической компании ДТЭК Юрий Филиппов, который направлялся на рабочую смену. Автомобиль с мужчиной был поражен во время движения.

Юрий работал машинистом бульдозера на одном из предприятий "ДТЭК Павлоградуголь".

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 5 июня атаковала Запорожье. Под воздушный удар попала одна из автозаправок в Космическом районе города; известно о раненых.

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