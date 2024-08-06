ВР должна обеспечить быстрое строительство мощностей ветроэнергетики – ICC Ukraine

Верховная Рада Украины должна обеспечить быстрое строительство мощностей ветроэнергетики путем предоставления отрасли налоговых стимулов, уже применяемых на исключительный перечень импортного оборудования для восстановления энергетики после российских обстрелов.

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Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) в адрес депутатов.

"Представители ICC Ukraine считают, что краткосрочное стимулирование импорта ветроэнергетических электрогенераторных установок является критически важным для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в частности, для строительства новых ветроэлектростанций", – заявляют представители бизнеса.

Они отмечают, что 30 июля в Раде был зарегистрирован проект Закона №11455, которым предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок по коду 8502 31 00 00 согласно УКТ ВЭД.

"Принятие законопроекта позволит ускорить ввоз в Украину необходимого для ветроэнергетики оборудования. По нашему убеждению, развитие ветровой энергетики в Украине позволит уменьшить зависимость от традиционных источников энергии, более уязвимых к российским атакам, а также будет способствовать стабилизации энергоснабжения в Украине", – сообщают в ICC Ukraine.

Кроме того, организация обращает внимание на то, что построение ветроэлектростанций соответствует стратегии Украины по развитию децентрализованной энергосистемы из возобновляемых источников энергии, а также приближает Украину к выполнению обязательств перед ЕС по "зеленому" переходу и декарбонизации.

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может углубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.