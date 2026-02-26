Возвращение старых прайс-кепов уменьшит доступность импорта, – Прокип

Отмена повышенных прайс-кэпов и возвращение к предыдущему уровню предельных цен может уменьшить доступность импортной электроэнергии уже с апреля.

Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего.

По его словам, январское решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным, и в соответствии с действующим постановлением с 31 марта они должны быть возвращены на прежний уровень. Это создает риск сокращения импорта.

"31 марта прайс-кэпы должны быть возвращены на прежний уровень, а это с высокой вероятностью приведет к определенному сокращению доступности импортируемой электроэнергии", – отметил Прокип.

Масштаб возможного сокращения будет зависеть от двух факторов: глубины дефицита в Украине и ценовой ситуации на смежных европейских рынках. В случае высоких цен в ЕС и ограниченных предельных цен в Украине импорт может снова стать экономически невыгодным в пиковые часы.

По оценке эксперта, в летние и осенне-зимние месяцы риски отключений остаются высокими. Прежде всего это касается июля, августа, ноября и декабря, когда спрос традиционно растет и сохраняется дефицит мощности. В отдельные периоды графики могут быть соизмеримыми с теми, что действовали зимой.

В то же время в месяцы с меньшей нагрузкой есть шанс, что импорт будет перекрывать дефицит и удастся избежать ограничений – при условии отсутствия новых массированных обстрелов.

Ранее председатель правления Ассоциация солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что решение об изменении прайс-кэпов позволило энерготрейдерам активнее закупать электроэнергию в Европе и увеличить импорт примерно на 2 ГВт мощности.